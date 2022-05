Thyssenkrupp stima free cash flow ancora negativo. Alza guidance utili

ThyssenKrupp

(Teleborsa) -, gruppo industriale tedesco specializzato nella lavorazione dell'acciaio, ha registratoin aumento del 24% a 10,6 miliardi di euro (anno precedente: 8,6 miliardi di euro) nel secondo trimestre del suo anno fiscale 2021/2022. L'è stato pari a 802 milioni di euro, anch'esso significativamente al di sopra del valore dell'anno precedente di 220 milioni di euro e del valore di 378 milioni di euro del trimestre precedente.Il gruppo, attivo dall'automotive ai sottomarini, haInoltre, ha ripreso le previsioni di free cash flow ante M&A, sospese a marzo. "A causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime e di altri materiali, nonché dei ritardi nei call-offs dei clienti, la società prevede un numero negativo "mid-three-digit" di milioni di euro (-1,3 miliardi di euro l'anno precedente)", viene sottolineato. In precedenza era stata stimato un break-even."I movimenti dinamici dei prezzi delle materie prime e dei materiali stanno attualmente pesando sul nostro flusso di cassa - ha detto il CFO Klaus Keysberg - Tuttavia, prevediamo che ci saranno miglioramenti sequenziali per noi nei trimestri successivi. Il nostroprima di fusioni e acquisizioni. È importante, quindi, continuare a migliorare le performance delle nostre attività"Il Chief Financial Officer ha anche confermato la tempistica per la, affermando che un'offerta pubblica iniziale potrebbe aver luogo. Thyssenkrupp Nucera è una joint venture tra Thyssenkrupp (66%) e la società italiana De Nora (34%).