Aeffe, primo trimestre in crescita a doppia cifra grazie a USA e Europa

Aeffe

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operante a livello internazionale nel settore della moda e del lusso, ha chiuso ilconpari a 101,6 milioni di euro, in crescita del 26,5% rispetto agli 80,1 milioni dello stesso periodo del 2021 (+26,8% a cambi correnti). I ricavi della divisione prêt-à-porter sono stati pari a 67,7 milioni di euro (+28%), mentre quelli della divisione calzature e pelletteria hanno segnato un aumento del 28,8% a 46,2 milioni di euro. L'è stato pari a 20,4 milioni di euro (20% dei ricavi) e ha segnato un incremento del 45%. L'è stato pari a 8,9 milioni, rispetto all'utile di 3,7 milioni del primo trimestre del 2021."Il primo trimestre 2022 ha confermato i trend dell'esercizio 2021 con una significativa crescita dei ricavi e una più che proporzionale progressione della redditività, risultati ottenuti grazie al buon andamento di tutti i nostri brand unitamente ai benefici relativi all'efficientamento strutturale del modello di business implementato nell’ultimo biennio - ha commentato il- Inoltre, la crescita del 9% della, nonostante l’incertezza legata alle tensioni geopolitiche del conflitto in corso in Ucraina, è un segno dell'apprezzamento della nostra clientela per i marchi del gruppo. Infine, prosegue regolarmente la rinnovata direzione strategica con il nuovo corso del brand Moschino e i progetti di gestione diretta del mercato cinese che si concretizzerà nel prossimo trimestre".Le vendite sul mercatosono aumentate del 24,6% a 42,7 milioni di euro. Le vendite in, con un'incidenza sul fatturato del 31,1%, hanno riportato un aumento del 37,5%, principalmente in virtù del trend positivo di UK e Germania, nel canale wholesale. In, il gruppo ha conseguito ricavi per 17,6 milioni di euro, con un'incidenza sul fatturato del 17,3%, in calo dell'1,2% a cambi costanti soprattutto per il risultato della Cina. A tassi di cambio costanti, le vendite in, con un'incidenza sul fatturato del 9,5%, hanno registrato una crescita pari all'88,3%.L'comprensivo dell'effetto IFRS 16 è pari a 172,2 milioni di euro, in aumento rispetto all'indebitamento di 142,7 milioni a fine marzo 2021. Indebitamento finanziario al 31 marzo 2022, al netto dell'effetto IFRS 16, è pari a 100 milioni di euro (57,3 milioni di euro al 31 marzo 2021). Non considerando l'acquisto straordinario della partecipazione di minoranza di Moschino S.p.A., la posizione finanziaria netta, al netto dell'effetto IFRS 16, sarebbe migliorata di 27,5 milioni di euro.