Banca Finnat, utile in calo nel primo trimestre del 2022

Banca Finnat

(Teleborsa) -, controllata dalla famiglia Nattino e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilcon unpari a 1,3 milioni di euro, in calo del 32,6% rispetto agli 1,95 milioni di euro al 31 marzo 2021. Ilsi è attestato a 16,2 milioni di euro da 16,9 milioni di euro (-4,1%). A marzo la famiglia Nattino ha concentrato la propria partecipazione nella banca e si prepara a lanciare un'OPA finalizzata al delisting.Su tale margine hanno influito, positivamente, una crescita del 5,8% dellenette (da 12,79 milioni a 13,53 milioni) nonché maggiori utili, per 848 migliaia, derivanti davalutate al fair value. Hanno, viceversa, influito negativamente, una contrazione del 32,1% del(da 2,98 milioni a 2,02 milioni), minorisimili, oltre che minori utili dall'attività di negoziazione.Ilconsolidato ammonta a 224,3 milioni di euro ( 227,2 milioni al 31.12.2021) mentre iammontano a 184,7 milioni di euro (189,4 milioni al 31.12.2021), con un Total capital ratio,e Tier 1 ratio pari al 34,73% (31,1% al 31.12.2021).