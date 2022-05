Borse europee negative assieme a Milano

STM

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. A brillare sul FTSE MIB è, che oggi tiene il suo. Il colosso franco-italiano dei semiconduttori vede ricavi a oltre i 20 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2027 trainati dalla domanda nei settori automobilistico, industriale e degli smartphone. Sale anche, dopo i dati sopra le attese deldel 2022.L'è in calo (-0,9%) e si attesta su 1,042. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,93%) si attesta su 104,7 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,32% a quota +188 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,75%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,82%, in perdita, che scende dell'1,98%, e pesante, che segna una discesa di ben -2,16 punti percentuali.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,53%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 25.469 punti.In forte calo il(-1,98%); con analoga direzione, pesante il(-2,39%).di Milano, troviamo(+2,85%),(+1,89%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,57%.Seduta negativa per, che scende del 5,41%.Sensibili perdite per, in calo del 4,63%.In apnea, che arretra del 3,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,85%),(+1,73%),(+1,06%) e(+0,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,38%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,00%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,89%.Scende, con un ribasso del 5,04%.Tra lepiù importanti:01:50: Partite correnti (atteso 1.752,3 Mld ¥; preced. 1.648,3 Mld ¥)08:00: PIL, trimestrale (atteso 1%; preced. 1,3%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,6%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,5%; preced. 2,1%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,4%).