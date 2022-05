Cassa Centrale, Prestipay chiude primo esercizio con risultati oltre le attese

(Teleborsa) -, società attiva nel credito al consumo, controllata dae partecipata da, ha chiuso il suo primo esercizio, nel 2021, con, conseguendo undi Euro.Ila marchio Prestipay ha, con una crescita superiore al 25% rispetto ai volumi erogati nell’anno precedente.e, di cui circa i due terzi finalizzate intramite il servizio firma digitale certificata, che ha consentito dila procedura di erogazione del prestito."L’agilità del modello di business e la corretta pianificazione delle attività legate all’avvio operativo ci hanno consentito di ottenere risultati superiori alle attese, nonostante le complessità dovute al protrarsi della pandemia", ha spiegato, Direttore Generale di Prestipay, aggiungendo "questo è stato possibile grazie a un’architettura informatica moderna, affidabile e performante, all’applicazione di modelli di scoring proprietari e ad un adeguato presidio del rischio di credito".Da segnalare anche il lancio delt, che permette ai sottoscrittori di, finalizzando il contratto completamente da remoto, attraverso soluzioni di firma digitale e modalità paperless, con un sistema di intelligenza artificiale per la gestione delle interazioni con la clientela."Questo primo bilancio d’esercizio dimostra il valore strategico degli investimenti fatti in sviluppo tecnologico. Riuscire a rimanere al passo con i tempi, evolvendo in un’ottica digitale e di continua e positiva risposta alle esigenze della clientela è una condizione necessaria per la continua crescita dell’attività a beneficio delle Banche del Gruppo e della loro clientela". ha commentato, Presidente di Prestipay.