Cellularline, perdita 1° trimestre ridotta a -1,3 milioni

(Teleborsa) -ha chiuso il 1° trimestre con undi euro rispetto a -1,7 milioni al 31 marzo 2021. Il Gruppo ha realizzatodelle vendite pari a 23,3 milioni, in deciso aumento (+40,2%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentreè pari a -0.6 milioni (-1,2 milioni al 31 marzo 2021).pari a 43,7 milioni (37,4 milioni al 31 dicembre 2021) inclusivo di debiti IFRS 16 per 5 milioni (1,8 milioni al 31 dicembre 2021)."Stiamo iniziando finalmente a raccogliere i frutti delle numerose azioni e attività poste in essere seguendo le direttrici di sviluppo del nostro piano strategico di medio e lungo periodo", ha spiegato l'Ad, aggiungendo "siamo solo al primo trimestre e l’anno è iniziato con molte incertezze, in particolare sul fronte geopolitico, ma siamo convinti che grazie alle scelte strategiche e alla ripresa degli spostamentidelle persone ci siano concrete prospettive di crescita di breve e di medio termine della nostra Società".