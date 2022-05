ENAV aggancia la ripresa del trasporto aereo: risultati 1° trimestre in crescita

ENAV

(Teleborsa) -, che si riflette sui risultati del trimestre, con il progressivo venir meno delle restrizioni ai viaggi disposte durante la pandemia. Ilconsolidato si attesta a -15,4 milioni di euro in linea con le previsioni del Gruppo.Ilhanno registrato una, segnando rispettivamente una variazione di +168,5% e +191,1% in termini di unità di servizio rispetto al primo trimestre 2021. Di conseguenza i, in aumento delrispetto al primo trimestre 2021."I dati del primo trimestre indicano come il 2022 possa davvero essere l’anno della ripartenza. Stiamo constatando che il volume di traffico in Italia ed Europa si sta attestando sullo scenario migliore tra quelli previsionali forniti dalle autorità europee", afferma l’Amministratore Delegato, aggiungendo "confidiamo quindi che questa tendenza possa continuare anche nei prossimi mesi".si attestano a 168,1 milioni di euro (-11,1% rispetto al primo trimestre 2021), mentresi porta a 15,2 milioni di euro (-66%) con EBITDA margin al 9%. Entrambe le poste scontano il ritorno al tradizionale metodo di determinazione del balance, cioè la differenza in valore fra il traffico aereo previsto e quello effettivo, che risente della stagionalità tipica del settore.al 31 marzo 2022 presenta un saldo di 478,5 milioni di euro in miglioramento di 5 milioni di euro rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2021.Approvato il nuovo, che prevede circanel triennio per innovazione, digitalizzazione e formazione."Stiamo lavorando ed investendo per affrontare il futuro con un Gruppo più forte e innovativo nei propri asset strategici: persone e tecnologia. Il nostro spazio aereo non vedrà più solo i velivoli tradizionali, ma anche quelli a pilotaggio remoto, i droni, con esigenze completamente diverse", ha dichiarato l'Ad, sottolineando "ENAV deve essere in grado di accogliere questa nuova domanda di traffico garantendo gli stessi livelli di sicurezza e qualità che hanno consentito alla Società di essere un modello a livello internazionale".