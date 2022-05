Gas, continua corsa ad Amsterdam. Con rallentamento flussi Ucraina balzo oltre il 14%

(Teleborsa) - Continua ladopo che in mattinataha reso noto che oggi iavanzano del, dopo aver toccato unOggi dalla– secondo Gazprom, citata dalle agenzie russe – dovrebbero transitarerispetto ai 72 milioni di ieri. L'menziona, sul suo sito, 53 milioni di metri cubi questo giovedì contro i 73 di ieri. Gazprom ha detto di voler consegnare tutto il gas previsto attraverso la stazione nei pressi di Sokhranivka, nella regione di Lugansk, ma da due giorni l'Ucraina afferma di non poter far passare il gas da lì a causa della presenza delle forze armate russe provocando un calo delle forniture mentre Mosca afferma di non poter aumentare i volumi su un altro gasdotto."I flussi dalla Russia al momento continuano senza interruzioni – assicura–. L'incertezza e il timore di possibili implicazioni sul fronte degli approvvigionamenti hanno innescato una significativa crescita dei prezzi del gas e del petrolio".In Germania ilha affermato di ritenere possibile un boicottaggio del gas russo già dal prossimo anno. "Monitoriamo la situazione, ma il mercato può compensare il gas che non arriva dalla Russia – ha detto il Habeck parlando al Bundestag –. Il mercato offre altre alternative. Ci siamo preparati a questa situazione".In tale scenario"per la solidarietà dimostrata all'inizio di quest'anno nel garantire forniture di gas naturale liquefatto sufficienti e convenienti ai mercati dell'Ue. Alla luce delle sanzioni contro la Russia, – si legge nel comunicato congiunto del– coopereremo per mantenere stabili i mercati energetici globali e contribuire a garantire la reciproca sicurezza dell'approvvigionamento. Noi sosteniamo l'Ucraina in collaborazione con il G7 e mettendo in campo ulteriori sanzioni contro la Russia di Putin".