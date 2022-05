Giornata drammatica a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Pioggia di vendite sul listino di, dopo le forti perdite che hanno colpito Wall Street, la vigilia, a seguito della pubblicazione del dato relativo all'inflazione americana. L'indice dei prezzi al consumo ha confermato una decelerazione delle pressioni inflazionistiche, ma il dato rimane sui massimi degli ultimi 40 anni e sopra le aspettative di consensus.L'indice giapponese Nikkei chiude con una pesante flessione dell'1,63%; sulla stessa linea, cede alle vendite, che retrocede dello 0,22%.In forte calo(-1,79%); con analoga direzione, in rosso(-1,22%).Pesante la Borsa di(-1,54%); sulla stessa linea, depresso il mercato di(-1,75%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,28%. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,6%. La giornata dell'11 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,06%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,82%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Partite correnti (atteso 1,75 Mld ¥; preced. 1.648,3 Mld ¥)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,8%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 5%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,8%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. -3,5%).