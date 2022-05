Iren, risultati in forte crescita e accelerazione investimenti nel 1° trimestre

Iren

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con unattribuibile agli azionisti pari a, rispetto ai 120 milionidi euro dell'anno precedente (-1,7%) che includevano.su entrambi i periodi - un one-off positivo non ripetibile di circa 12 milioni di euro pre-tasse nel 2021 e l’impatto negativo di 24 milioni del Contributo di solidarietà nel 2022 - l’utile netto attribuibile agli azionisti risulterebbe(+16,2% rispetto a 312 milioni di euro del 2021). Alla crescita dell'EBITDA (+51 milioni) hanno concorso la Filiera energetica integrata per 18 milioni di euro, il Capacity market per 17 milioni di euro, la crescita organica per 11 milioni di euro e le operazioni M&A per 6 milioni di euro riconducibili all’acquisizione di Puglia Holding."Il primo trimestre 2022 chiude con risultati in crescita, +16,2% di EBITDA, che evidenziano la qualità dell’impianto strategico basato sulla transizione ecologica, la territorialità e la qualità del servizio", ha sottolineato il Presidente, ricordando l'importante iniziativa delche consentirà di ridurre il costo delle bollette.L'Adha affermato che "la capacità e la velocità del Gruppo nel realizzare gli investimenti previsti a Piano, che sono più che raddoppiati nel trimestre rispetto all’anno precedente, consentono di. Siamo confidenti di traguardare già a fine anno metà del target fotovoltaico previsto per il 2026, raggiungendodi capacità rinnovabile complessiva".Nel trimestre sono stati effettuati, in crescita di 2,3x rispetto allo scorso anno, di cui 141 milioni di euro di investimenti tecnici, 185 milioni di euro relativi all’acquisizione di Puglia Holding e 52 milioni di euro di contributi inerenti ai progetti di efficientamento energetico.è pari a(+1,8% rispetto a 2.906 milioni di euro al 31/12/2021). Il flusso di cassa generato dall’attività operativa ha contribuito a mitigare l’effetto degli esborsi effettuati a fronte degli investimenti e delle operazioni di M&A del periodo.