Nexi, primo trimestre in crescita grazie a ripresa consumi ad alto impatto

Nexi

(Teleborsa) -, società PayTech italiana quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 712,6 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno, nonostante il difficile confronto in Italia a causa di progetti straordinari relativi al consolidamento bancario verificatosi a inizio 2021 e del minore grado di riapertura nel primo trimestre del 2022 rispetto ad altre aree geografiche.L'è stato pari a 307,5 milioni di euro, in aumento del 17,4%, e l'ha raggiunto il 43%, in crescita di circa 4 p.p. rispetto al primo trimestre del 2021. Al 31 marzo 2022 lagestionale è pari a 5.068 milioni di euro e il rapporto posizione Finanziaria Netta/EBITDA è pari a 3,5x.Nexi, ipotizzando l'uscita dal Covid-19 dall'inizio del secondo trimestre del 2022 e nessuna ulteriore escalation della crisi in Ucraina,annunciata al mercato a febbraio 2022, che prevede una crescita dei ricavi tra il +7% e il +9% a/a e una crescita dell'EBITDA tra +13% e +16% a/a. Il percorso d'integrazione per la creazione della PayTech leader in Europa prosegue secondo i piani con circacash confermate per il 2022.Per quanto riguarda i, innel primo trimestre hanno registrato una crescita a doppia cifrahanno registrato una crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente, in accelerazione ad aprile in entrambe le geografie (+29% a/a e +53% a/a rispettivamente), trainata dai consumi ad alto impatto.I volumi acquiring relativi allahanno registrato una ripresa importante nel primo trimestre 2022 tornando a circa il 75% dei volumi pre-pandemia a livello di gruppo.