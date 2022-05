SdR, Grossi (Etica SGR): engagement per stimolare aziende a essere virtuose

(Teleborsa) - Per gli investimenti etici "siamo a un momento di svolta, nel senso che. Noi questa crescita l'abbiamo vista, in quanto siamo attivi in questo settore da più di vent'anni ormai. Al Salone del Risparmio abbiamo portato concetti particolarmente a noi cari, come può essere quello della diversità, del lavoro minorile o dei diritti dei lavoratori. In sostanza di- dove spesso si parla di ambiente, un pochino di governance, ma del sociale tendenzialmente ci si dimentica un po' troppo - e invece noi ci teniamo affinché ci sia spazio anche per queste tematiche". Lo ha detto a Teleborsa, a margine del Salone del Risparmio (SdR) in corso a Milano."Quando siamo nati, più di venti anni fa, si parlava più di finanza etica che di finanza sostenibile, mentre oggi si parla delle due cose quasi come se fossero sinonimi - ha aggiunto - Però: per esempio la finanza etica rifiuta a grande voce, ad esempio, ogni coinvolgimento nel settore della difesa e degli armamenti"., nel senso che l'articolo 4 del nostro statuto c'è proprio scritto l'SGR deve rappresentare i valori della finanza etica sui mercati finanziari, quindi nostro compito è sempre stato quello di cercare di contaminare con dei messaggi positivi di responsabilità, di sostenibilità e di etica il mondo della finanza tradizionale - ha raccontato Grossi - Ovviamente con, nel senso che non può esistere sostenibilità ambientale se non c'è anche la sostenibilità sociale e se non c'è anche l'aspetto di governance. È importante che tutti tre questi pilastri siano analizzati e valutati in maniera corretta, per creare un investimento davvero etico".Il manager ha evidenziato che "l'e storicamente, peraltro non è stato possibile durante l'ultimo periodo di pandemia, abbiamo anche spesso cercato di approcciare il tema anche andando fisicamente ove possibile nelle aziende in cui investivamo per votare e farci vedere"."Spesso l'investitore è qualcosa di astratto, soprattutto quando si tratta di fondi comuni che non hanno un volto - ha spiegato - Noi: noi non andiamo soltanto a criticare, ma anzi andiamo soprattutto a cercare di stimolare anche delle mozioni e idee il management delle aziende, che già sono nei nostri panieri e quindi tutto sommato virtuose, a intraprendere percorsi che siano di ulteriore virtuosità".