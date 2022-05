Shell vende a Lukoil attività retail russe e di lubrificanti

Shell

(Teleborsa) - La compagnia petroliferaha dato seguito a quanto annunciato a inizio marzo e haShell Neft LLC, che possiede le, a LUKoil, la più grande società petrolifera russa. L'accordo include 411 stazioni di vendita al dettaglio, situate principalmente nelle regioni centrali e nord-occidentali della Russia, e l'impianto di miscelazione dei lubrificanti di Torzhok, a circa 200 chilometri a nord-ovest di Mosca. La vendita dovrebbe essere, previa approvazione normativa."La nostra priorità è il benessere dei nostri dipendenti - ha affermato Huibert Vigeveno, Downstream Director di Shell - In base a questo accordo,da Shell Neft verranno trasferite al nuovo proprietario di questa attività". "L'acquisizione delle attività di alta qualità di Shell in Russia si inserisce bene nella strategia di LUKoil di sviluppare i suoi canali di vendita prioritari, tra cui la vendita al dettaglio, così come il business dei lubrificanti", ha affermato Maxim Donde, vicepresidente di LUKoil per le vendite di prodotti raffinati.