Ucraina, cresce tensione Russia-NATO

(Teleborsa) - "Riempireaddestrare le sueschierare mercenari e tenere esercitazioni ai confini aumenta la probabilità di une diretto tra Russia e Nato". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, secondo quanto riportano Tass e Interfax, aggiungendo che "ha sempre ilOggi intanto il Governo della Finlandia ha annunciato la volontà di voler aderire alla NATO "senza indugi". L'ingresso della Finlandia nella Nato saruna minaccia per la Russia. Questo il commento del Cremlino, alla luce delle dichiarazioni di Helsinki sulla volontà di aderire all'Alleanza atlantica, con laLaall'entrata della Finlandia nella Natorussi, ha aggiunto il Portavoce del Cremlino,Mosca, ha comunque aggiunto Peskov,Penso che dobbiamo assolutamente fare il possibile perché lanon rimanga nei testi di storia bellica come la più grande tragedia del XXI secolo". Lo ha detto la vice premier ucraina Iryna Vereshchuk parlando al canale televisivo francese Lci, secondo quanto riporta Ukrinform.per iniziare un dialogo. Se questo sarà possibile, le persone che hanno bisogno di essere salvate avranno una chance. Questo dipende dalla Russia e questo e' quello che si sta negoziando. Solo dopo possiamo parlare degli step successivi", ha detto, precisando tuttavia che al momento e' molto difficile realizzare dei corridoi umanitari: "La Russia non vuole alcuna evacuazione.