A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

energia

informatica

Salesforce

Nike

American Express

Goldman Sachs

Amgen

Merck

Johnson & Johnson

Docusign

Lucid

Crowdstrike Holdings

Zscaler

Amgen

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Continua al rialzo l'ultima seduta della settimana per la borsa di Wall Street, nonostante le parole del, in un'intervista a Marketplace. Il numero uno della banca centrale americana ha osservato che con un mercato del lavoro rigido che spinge al rialzo i salari, evitare una recessione che spesso segue un inasprimento delle politiche aggressive sarà una sfida. Powell ha affermato di comprendere il contraccolpo che i tassi più elevati possono causare, ma non ha escluso che la Fed deve agire in modo aggressivo.Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,27%, a 32.133 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di sei ribassi consecutivi, cominciata il 5 di questo mese; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +2,29% avanza a quota 4.020 punti. Ottima la prestazione del(+3,5%); sulla stessa linea, in netto miglioramento l'(+2,23%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,82%),(+3,44%) e(+3,33%).Al top tra i(+4,01%),(+3,98%),(+3,85%) e(+3,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,16%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,83%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,76%.Tra idel Nasdaq 100,(+15,05%),(+14,18%),(+12,52%) e(+11,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,16%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,95%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 2,9%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,7%; preced. 4,1%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 65,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. 24,6 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,9%).