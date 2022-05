Auto, Motus-E: bene stop auto benzina e diesel al 2035 con il giusto sostegno europeo alla transizione

(Teleborsa) - “Il voto della Commissione Ambiente del Parlamento europeo sullo stop alle immatricolazioni delle auto a benzina e diesel alrappresenta un primo passo dell'Europa verso la transizione all'elettrico della mobilità e, soprattutto, un chiaro segnale per cittadini e imprese”. Così, Segretario Generale di, associazione che rappresenta gli stakeholder della mobilità elettrica, commenta l'approvazione della Commissione Ambiente del Parlamento europeo delle norme presentate dalla Commissione per rivedere gli standard di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i nuovi veicoli.Levotate prevedono per le Case auto la vendita del 20% dientro il 2025, il target si alza al 55% nel 2030 e passerà al 100% nel 2035. “L'obiettivo del 100% potrebbe anche essere raggiunto prima - continua Naso - la strada è ormai intrapresa. È giusto, come abbiamo più volte sottolineato, che la transizione sia realmente supportata daper lavoratori ed imprese di settore e per questo Motus-E accoglie con favore la creazione del "" dedicato all'. Il fondo, a cui verrà destinato anche il ricavato delle sanzioni comminate alle Case auto che non rispettano i target, ha l'obiettivo di accompagnare le imprese nella transizione e supportare il raggiungimento delle competenze necessarie dei lavoratori. Il nostro Paese e l’Europa devono lavorare insieme affinché questi aiuti vengano sfruttati nel modo più efficace”."L’obiettivo che dovrebbe essere comune tranazionali ed europee, imprese e parti sociali, è che il "Just Transition Fund" accolga e potenzi i fondi messi a disposizione nel nostro Paese", ha concluso Naso.