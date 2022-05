Banca Generali conferma target finanziari dopo Q1 colpito da volatilità

Banca Generali

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con undi 68,3 milioni di euro, che si confronta con i 135,4 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno (-50%). La variazione, spiega la società di risparmio gestito, riflette l'andamento dei mercati finanziari nel periodo, che ha portato ad unadal picco di 111 milioni di euro del primo trimestre 2021 ai 13,7 milioni di euro del primo trimestre 2022. Al netto di tali componenti più volatili, la qualità del risultato ha evidenziato un progresso. La componente disi è infatti attestata a 53,2 milioni di euro (+43% rispetto al precedente esercizio).Ilè stato pari 160,8 milioni di euro, che si raffrontano ai 239,9 milioni di euro dello scorso esercizio. Il risultato ha beneficiato del progresso del margine finanziario (27,2 milioni di euro, +10,0%) e delle(120 milioni di euro, +15,2%) a fronte del minor contributo delle commissioni variabili (13,7 milioni di euro, -87,7%) legato alle performance negative dei mercati finanziari nel periodo.che ha visto crescere tutte le voci più rilevanti nelle attività ricorrenti del nostro business, a conferma dell'efficienza e qualità del lavoro - ha commentato l'- Le masse continuano ad espandersi su base annuale, così come i flussi di raccolta, grazie al grande lavoro dei nostri banker al fianco delle famiglie ogni giorno accompagnandole nelle sfide per la protezione e diversificazione da variabili di rischio come inflazione e forte volatilità dei mercati".Lea fine periodo si sono attestate a 84 miliardi di euro, in aumento dell'8% rispetto ai 77,5 miliardi di euro dell'esercizio precedente. Le(fondi/Sicav e contenitori finanziari e assicurativi) sono cresciute a 42,5 miliardi (+8,1% anno su anno, -4,1% da inizio anno). Lesi sono attestate a 25,5 miliardi euro (+15,9% a/a, +1% da inizio anno). Lanel primo trimestre 2022 è stata pari a 1,5 miliardi euro (-12% rispetto allo scorso anno) e nel mese di aprile si è registrato un ulteriore flusso positivo per 457 milioni euro, per un totale che da inizio anno supera 1,9 miliardi euro."In un clima di incertezza, complessità geopolitiche ed economiche, prudenza gestionale ed efficienza operativa sono state le linee guida che non hanno sacrificato lo sviluppo strategico e commerciale - ha aggiunto - Continuiamo a lavorare sull'ampliamento delle soluzioni a supporto della consulenza investendo sulla rosa d'offerta e sugli strumenti digitali. Le risposte positive che ci arrivano dal mondo dei professionisti e dai tanti nuovi clienti in questa prima parte dell'anno ci rendono".Banca Generali afferma che "", sebbene a circa due mesi dal lancio del piano il contesto macro economico e gli equilibri geopolitici siano drasticamente mutati per lo scoppio del conflitto in Ucraina. "Il rialzo dei tassi d’interesse in corso rappresenta un'opportunità che non era stata riflessa nelle proiezioni del piano e potrà dunque essere una componente importante di redditività a fronte del persistere della volatilità dei mercati", viene aggiunta.