Biesse spicca il volo a Piazza Affari. Forte entrata ordini

(Teleborsa) -per, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella tecnologia per la lavorazione di legno e altri materiali, che risulta il migliore dell'indice FTSE Italia All-Share. La società ha diffuso ieri pomeriggio, prima della chiusura dei mercati, i. I ricavi netti consolidati sono stati di 196,6 milioni di euro (+21,8% rispetto al 31/3/2021), l'EBITDA pari a 26,1 milioni di euro (+27,1% rispetto al 31/3/2021) e l'utile netto pari a 9,8 milioni di euro (+43,2% rispetto al 31/3/2021)."I risultati del primo trimestre 2022 appaiono- ha commentato il CFO Pierre La Tour - A partire dal secondo semestre 2020, abbiamo registrato un’importante domanda di beni durevoli, caratteristica di una fase espansiva, nonostante un contesto internazionale fortemente instabile e denso di incertezze. L'sia nei confronti del 2021, che rispetto al 2019 ed il nostro portafoglio produttivo (solo macchine) continua ad essere su livelli record (409 milioni), con una conseguente visibilità media intorno ai 6 mesi".Spicca il volo, che si attesta a 15,86 euro per azione, con. A un'ora dall'apertura delle contrattazioni il controvalore è superiore a 915 mila euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 16,23 e successiva a quota 17,34. Supporto a 15,12.