De Molli (The European House - Ambrosetti): "sud diventi vero motore del Mediteraneo"

(Teleborsa) - "Siamo molto orgogliosi del cammino intrapreso dallo. Il Forum "Verso Sud" inaugurato oggi con il Ministro del Sud e della Coesione Territoriale dimostra che ci sono grandi spazi di crescita per il Meridione, in settori e ambiti che impattano molto sulla resilienza del nostro Paese (energia, economia del mare, ricerca di frontiera per affrontare l'urgenza del cambiamento climatico, ecc.). Chiediamo un’alleanza tra tutte le forze politiche, le imprese, i protagonisti della formazione affinché il nostro Sud possa affermarsi come motore del Mediterraneo, a beneficio di tutta l'Europa". Così, a margine della prima edizione del forum "Verso Sud" - La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo organizzato da The European House - Ambrosetti insieme al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.