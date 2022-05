Eurovision Song Contest: Vodafone porta a Torino ologrammi, realtà aumentata e 5G

(Teleborsa) -porta all'la sua tecnologia e la sua rete. Un ologramma di Alessandro Cattelan consente al presentatore di essere "teletrasportato" dal backstage del palco dell'Eurovision alle Anteprime del festival in onda su Rai1 e di condividere, così, con i telespettatori aneddoti e curiosità sullo show mentre si prepara per presentare la serata."L'ologramma, interattivo e in altissima definizione, – spiega Vodafone in una nota – rappresenta una delle più sorprendenti applicazioni del 5G. L'intervistato sul palco del Vodafone Lounge mentre si trova fisicamente al PalaOlimpico, è stato realizzato grazie alla banda ultra-larga del 5G, che rende possibile il trasferimento veloce di video in altissima definizione, e alla latenza al millisecondo del 5G che rende immediato e naturale il dialogo fra persona fisica e ologramma".Tutti coloro che sono presenti di persona all'Eurovillage, possono inoltre visitare lae provare alcune delle soluzioni immersive e coinvolgenti realizzate grazie alla rete 5G Vodafone: è possibile indossare un visore di Realtà Virtuale e scoprire una grande città virtuale europea, visitare antichi palazzi di epoca imperiale romana con la Realtà Aumentata o cimentarsi in competizioni da smartphone 5G o da smart TV su "Game Now", la piattaforma di gaming in streaming 5G. Per incoraggiare un utilizzo sempre più responsabile e sostenibile della tecnologia, è presente anche uno Store "green" dove Vodafone racconta il suo impegno concreto nell'affrontare il cambiamento climatico e con la sua iniziativa per donare nuova vita ai vecchi smartphone.Sul suoracconta, infine, il, un social tour per le strade di Torino, per connettere le comunità internazionali che partecipano all'edizione 2022 del festival. Per coinvolgere il pubblico anche sulle piattaforme social, Vodafone lancia il suo primo Branded Effect TikTok "Segui il ritmo": gli utenti potranno lasciarsi trasportare dalla loro creatività, disegnando linee e forme in realtà aumentata seguendo il ritmo di un inedito jingle, creato da Vodafone in esclusiva per Eurovision.