Il comparto tecnologico a Milano si muove in territorio positivo (+3,77%)

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

FTSE MIB

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Sesa

Reply

Wiit

bassa capitalizzazione

Exprivia

Eems

Fullsix

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha aperto a quota 138.402,9, in aumento di 5.124,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 723, dopo aver esordito a quota 712.Tra i titoli del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,42%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dell'1,41%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,76%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,68%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, brilla, che passa di mano con un aumento del 5,68%.Ottima performance per, che registra un progresso del 5,19%.avanza del 3,21%.