ITER, l'assemblaggio dei record: primo componete reattore in posizione

(Teleborsa) -, il maxi progetto internazionale che punta alla realizzazione di un reattore sperimentale per la fusione nucleare,, in quanto ladella camera al plasma ITER è stata spostata con successo dalle attrezzature e. In realtà, il componente è attualmente sospeso sopra i suoi supporti sul pavimento della fossa di montaggio, mentre i metrologi ITER effettuano le misurazioni definitive prima di calarlo sui suoi supporti e portare a compimento iol suo viaggio lungo e complesso.L'operazione è unica nel suo genere e spettacolare, perché sono statiper finalizzare l'operazione ed ildel componente più le attrezzature era di, vicinissimo alla capacità di sollevamento nominale massima della gru a doppio ponte presente nell'ITER Assembly Hall (1.500 tonnellate). A disposizione degli operatori undal muro di cemento che delimita il pozzo di assemblaggio della macchina e quindi sono state raggiunteel posizionamento di un componente che è alto come un edificio di sei piani ed ha un peso equivalente a quattro Boeing 747 a pieno carico."Questo primo traguardo nell'assemblaggio del Tokamak segna una nuova tappa nell'impegno di Ansaldo Nucleare a sostegno del progetto ITER e, più in generale, nella creazione di competenze industriali a 360 gradi, dall'ingegneria alle costruzioni, per rendere lo sfruttamento del nucleare da fusione un’opzione concreta per il futuro dell'energia", ha dichiarato, Presidente e amministratore delegato ad interim diIl "della macchina ITER posizionato rappresenta. È un insieme formato dadotata di schermi termici rivestiti in argentodenominati bobine di campo toroidali. Altri otto insiemi simili formeranno la camera completa e la sovrastruttura della bobina di campo toroidale circostante. La creazione dell'insieme è stata realizzata contra marzo e dicembre 2021.L'operazione di sollevamento ha richiesto diversi mesi di preparazione all’intero team di, la joint venture franco-italiana responsabile dele composta da Ansaldo Nucleare, Endel Engie, Orys Group ORTEC, SIMIC, Ansaldo Energia e Leading Metal Mechanic Solutions SL. Sul posto, l'operazione è stata svolta da DYNAMIC SNC con l'operatore di gru Foselev e metrologi coordinati dall'Organizzazione ITER."Dynamic e tutti i suoi partner ringraziano l'Organizzazione ITER per aver avuto la possibilità di contribuire a questo importante traguardo nello sviluppo futuro di un'energia più sostenibile", ha affermato, Dynamic Project Director.