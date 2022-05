Mercati europei positivi al termine di settimana difficile

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

DiaSorin

Amplifon

STMicroelectronics

Recordati

Unipol

Nexi

Maire Tecnimont

Carel Industries

Salcef Group

Antares Vision

Intercos

UnipolSai

Ascopiave

Seco

(Teleborsa) -, al termine di un'altra settimana in cui gli investitori hanno continuato a valutare l'impennata dell'inflazione persistente, la prospettiva di un'aggressiva stretta monetaria e il relativo impatto sulla crescita economica globale. I dati sull'inflazione di aprile da Francia e Spagna sono rimasti su livelli elevati.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,21%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.822,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,5%.Sale lo, attestandosi a +190 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,80%.in luce, con un ampio progresso dell'1,05%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,32%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,14%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,04% sul; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 25.985 punti.Su di giri il(+1,59%); sulla stessa tendenza, effervescente il(+1,74%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,60%),(+4,30%),(+4,29%) e(+2,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,21%.Tra i(+8,89%),(+7,80%),(+7,75%) e(+7,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,23%.Sensibili perdite per, in calo del 2,51%.In apnea, che arretra del 2,37%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%.Tra i dati08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,8%; preced. 4,5%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,4%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 3%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,4%; preced. 9,8%)11:00: Produzione industriale, mensile (atteso -2%; preced. 0,7%).