Moderate perdite a Wall Street

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 31.730 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata il 5 di questo mese, di sei ribassi consecutivi, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 3.930 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,18%); leggermente negativo l'(-0,4%).(+0,92%),(+0,80%) e(+0,51%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,16%),(-1,14%) e(-0,71%).del Dow Jones,(+2,49%),(+2,23%),(+1,86%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,80%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,84%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'2,00%.Tra i(+13,20%),(+6,59%),(+6,40%) e(+6,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,72%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,74%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,69%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 2,6%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,7%; preced. 4,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 64 punti; preced. 65,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. 24,6 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,9%)16:00: Scorte industria, mensile (preced. 1,5%).