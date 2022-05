PNRR, Gentiloni: sì ad aggiustamenti mirati, ridiscutere tutto il Piano non è una priorità

(Teleborsa) - Sì ad "aggiustamenti" e "correzioni limitate" sul, ma "non bisogna cadere nella trappola di pensare che adesso la priorità del paese sia quella di ridiscutere completamente il nostro PNRR”. L’avviso è arrivato dal commissario europeo all'Economia,, durante il suo intervento in videocollegamento al forum "Verso Sud” di Sorrento. "Tante cose sono cambiate negli ultimi mesi, non solo per l'ma anche in parte già prima. Questipossono portare a qualche aggiustamento anche dei piani esistenti. Ma si tratta di aggiustamenti mirati e specifici dei singoli", ha sottolineato."Sono completamente in linea con quanto il governo ha continuamente detto su questo. Perché noi, come primo Paese beneficiario abbiamo anche unaparticolare nei confronti dell'Europa. E io vedo come tutti i paesi stanno reagendo a problemi che sono più o meno simili. Tutti stanno eventualmente ponendosi il problema di comei piani – ha detto –, fare delle correzioni limitate".Gentiloni ha poi ricordato che la Commissione europea approverà mercoledì prossimo (18 maggio, ndr) il pianoche mira a rendere l'Unione più indipendente dalledallaentro il 2030. "Abbiamo di fronte una sfida enorme, che è l'indipendenza energetica. Stiamo lavorando per presentare un piano della Commissione che approveremo mercoledì. Quindi i lavori sono molto molto intensi – ha aggiunto – ed è una parte su cui credo che in modo particolare ile il Mediterraneo" possano svolgere un ruolo importante. "In particolare sull'energia io credo che il il Sud possa avere una funzione notevole in termini di diversificazione delle fonti di".Infine, una riflessione sul. Per Gentiloni ci sono due aspetti fondamentali fondamentali: "il primo è quello di limitare la, le differenze tra paesi e tra zone dei diversi paesi, perché l'eccesso di differenze in un posto in cui c’è una moneta unica e la libertà di movimento per i lavoratori, in cui c’è un mercato unico, è una minaccia esistenziale. Quindi ridurre questa differenza è fondamentale".Il secondo aspetto è” rilanciare l'impegno verso il". Il Commissario Ue ha elogiato la ministra Mara Carfagna per aver organizzato il Forum assieme alla European House Ambrosetti. “È un tema decisivo e io sono abbastanza contento, penso che sia stata una scelta positiva. Mi fa piacere che si vada avanti su questo perché non possiamo pagare per decenni gli errori dell'ultima fase dell'intervento straordinario nel. È tornato il tempo in cui il Mezzogiorno richiede unforte", ha concluso.