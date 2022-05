Saras, sottoscritto finanziamento per 312 milioni garantito da Sace

Saras

(Teleborsa) -ha sottoscritto in data odierna un nuovo finanziamento da 312,5 milioni di Euro, assistito per il 70% dell’importo da garanzia rilasciata da SACE grazie a quanto previsto dal "DL Sostegni bis", con lo scopo di rimodulare il debt maturity profile del Gruppo.Il finanziamento - spiega una nota - è stato organizzato e sottoscritto da un pool di primari istituti finanziari italiani, composto da Banco BPM, Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking e UniCredit in qualità di Mandated Lead Arrangers e Banche Finanziatrici. Intesa Sanpaolo - Divisione IMI Corporate & Investment Banking ricoprirà il ruolo di Banca Depositaria, Banca Agente e SACE Agent.L’erogazionee un rimborso in 12 rate trimestrali costanti a partire dal 30 giugno 2025 e fino al 31 marzo 2028, data di scadenza del finanziamento.I proventi verranno utilizzati per rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario da 200 milioni di Euro, con scadenza 28 dicembre 2022 e il finanziamento a medio lungo termine da 50 milioni di Euro, con scadenza 14 agosto 2023. I restanti 62,5 milioni di Euro saranno impiegati per sostenere il capitale circolante della Società, in linea con quanto previsto dal regolamento SACE.Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito la Società, lo studio Chiomenti ha assistito le banche finanziatrici, Clifford Chance ha assistito SACE.