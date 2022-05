Ucraina, Zelensky proto a parlare con Putin "senza ultimatum"

(Teleborsa) - Il presidente ucrainosi dicecon il Presidente russo, ma, e con una via d'uscita per la Russia. Lo ha detto in videocollegamento a Porta a Porta, proprio nel giorno in cui la tensione è salita alle stelle, per la minaccia russa di un conflitto nucleare dopo la decisione della Finlandia di entrare nella Nato.Parlando delle trattative con la Russia, il leader ucraino ha affermato che "la, perché ogni giorno i russi occupano villaggi, perché molte persone hanno lasciato le loro case, sono state uccise dai russi e vedo tracce di torture e uccisioni". Poi, Zelensky ha aggiunto "i russi se ne devono andare e devono rispondere di quello che hanno fatto.". Il punto - ha spiegato - è la Crimea e la questione può essere messa temporaneamente da parte per facilitare le trattative.Zelensky haper aver adottato le sanzioni contro la Russia assieme al resto dell'UE e si è detto convinto che lanelle trattative di pace sia fondamentale.Dal canto suo, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russoha chiesto diperché "aperto e diretto tra Russia e Nato". Affermazioni che seguono lae le minacce di Mosca di unFrattanto, è trascorsain Ucraina. Le truppe russe hanno bombardato ilnella regione di Dnipropetrovsk a Sudest e stannodai passaggi sotterranei dell'. "L'obiettivo principale dell'esercito russo è bloccare le uscite dai passaggi sotterranei, che sono stati indicati al nemico da un traditore. Tuttavia, i difensori di Mariupol stanno facendo tentativi di contrattacco, rischiando tutto. Non ci sono parole per descrivere l'eroismo dei difensori di Mariupol", ha scritto il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andriushchenko su Telegram, aggiungendo "i droni russi sono uno dei problemi più grandi. Se ci fosse stato un modo per abbatterli, le cose sarebbero state molto più facili per i difensori di Mariupol".