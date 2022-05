Attese positive per Porsche

colosso tedesco delle auto sportive

DAX

Porsche

(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggioBrillante rialzo per il, parte del, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,81%.A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori sudisposti all'ai prezzi correnti pari a 77,82 Euro, con stop loss stimato a quota 73,09 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)