Auto, Osservatorio Compass: cresce il credito al consumo, 18,4 miliardi erogati nel 2021 (+15,1%)

(Teleborsa) -ridisegnano le priorità e i comportamenti degli italiani. E per il pianeta potrebbe essere un’ottima notizia. Fino a qualche anno fa sembrava impossibile, eppure, oggi oltre 6 automobilisti su 10 indicano icome il principale driver nella scelta d’acquisto di un’auto e ben il 63% sarebbe propenso ad optare per l’ibrido. Ma c’è di più: per il 75% degli intervistati, la propria auto ideale è quella che inquina poco. Merito dei, si potrebbe pensare, invece la fascia 18-30 si dimostra leggermente meno “green”, mantenendo una forte voglia di possedere un’auto che esprima la propria personalità, oltre che uno status symbol, dimostrando inoltre particolare attenzione verso i canali di vendita più innovativi.Già, perché sebbene l’80% degli italiani voglia comprare solo dal concessionario, tra i giovani c’è chi (23%) si dice aperto all’acquisto online. Che sia in unfisico o via internet, lo scorso anno i consumatori hanno ripreso a richiedereper comprare auto, con un boom soprattutto nell’usato. Nel 2021 sono stati erogati finanziamenti per, in aumento del +15,1% rispetto al 2020, anche se non ancora al livello del 2019 (-1,5%). Sono queste le principali evidenze dell’dedicato al settore auto/moto. Vediamo ora nel dettaglio quanto emerso dalla ricerca condotta dalla società di credito al consumo delL’fa parte della nostra quotidianità. Non sorprende, da questo punto di vista, che il 95% delle famiglie ne possieda almeno una – con il 44% che ne ha due – e che 6 automobilisti su 10 (62%) dichiarino di mettersi allaogni giorno. Sorprende di più che, nel giro di pochi anni, l’attenzione all’ambiente abbia fatto breccia forse di più tra le fasce d’età adulte rispetto ai giovani, probabilmente a causa della maggiore capacità di spesa: il 75% degli intervistati dichiara che la propria auto ideale sia quella che inquina poco (contro il 68% dei giovani).“Ci troviamo in una fase particolare, in cui stanno cambiando radicalmente i gusti, le priorità e alcune abitudini degli italiani nel mondo della mobilità - ha commentato, Direttore Centrale Marketing & Innovation di Compass. I dati del nostro Osservatorio lo confermano: c’è molta più attenzione all’ambiente, ma sempre nel rispetto delle proprie possibilità. Anche in questa fase Compass è vicina ai propri clienti, oltre che con i prestiti finalizzati anche con formule di noleggio a lungo termine. Con Compass Rent, in particolare, supportiamo i dealer nel creare nuove opportunità di business, proponendo formule innovative di pagamento anche su auto usate e km0, comparto che oggi sta registrando una forte crescita”.