Banca Popolare Valconca verso fusione per incorporazione in Blu Banca

(Teleborsa) - Il CdA di(BPV), istituto di credito romagnolo, ha valutato positivamente i termini di un'offerta vincolante ricevuta da Banca Popolare del Lazio (BPL) e avente a oggetto un'operazione di, controllata di BPL. È prevista lecon i dettagli dell'operazione, da perfezionarsi entro la data del 25 giugno 2022. BPV ha deliberato di estendere fino alla predetta data del 25 giugno 2022 l'esclusiva in favore di BPL e di BLU Banca ai fini della negoziazione.Nel contesto dell'operazione è previsto che BLU Banca proceda all', prive di indicazione del valore nominale, da assegnare agli attuali soci di BPV in ragione di una azione ordinaria BLU Banca di nuova emissione per 282 azioni ordinarie di BPV in circolazione.Tra i vantaggi del operazione, tra gli altri, vengono indicati la(incrementabile su base prospettica per effetto di future adesioni al progetto e abilitata da un presidio territoriale rafforzato su aree target di riferimento attraverso un modello evoluto di rete e di approccio commerciale alla clientela) e la(che consenta lo sviluppo di rilevanti sinergie sotto il profilo industriale, grazie a un unico portafoglio prodotti e mirate partnership strategiche, su un più ampio bacino di clientela e senza sovrapposizione territoriale).