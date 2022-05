Borse europee giù. Piazza Affari resta a galla

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre restano deboli i listini azionari europei penalizzati fin dall'avvio dai dati di aprile che segnalano la frenata dell'economia cinese , complici i nuovi lockdown. A pesare inoltre contribuiscono le nuove stime della Commissione europea su crescita e inflazione nell'Eurozona.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,043. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 109,3 dollari per barile, in calo dell'1,06%.Invariato lo, che si posiziona a +192 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,91%.deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, ferma, che segna un quasi nulla di fatto; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,24%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,26%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 26.303 punti.di Milano, troviamo(+7,29%),(+4,15%),(+3,40%) e(+2,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,66%.scende dell'1,45%.Calo deciso per, che segna un -1,4%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,39%.Tra i(+5,14%),(+3,94%),(+3,40%) e(+2,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,91%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,65%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,58%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,23%.Tra ledi maggior peso:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,9%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,4%; preced. 5%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,8%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -6,1%; preced. -3,5%)11:00: Bilancia commerciale (preced. -7,6 Mld Euro).