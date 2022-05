Carvana stima profitto significativo in 2023 con piano aggressivo sui costi

Carvana

(Teleborsa) -, rivenditore online di auto usate, prevede che "una rinnovata attenzione sulla crescita redditizia, sulla leva SG&A (spese di vendita, generali e amministrative, ndr) e sul ritorno a una GPU (utile lordo totale per unità, ndr) totale di oltre 4.000 dollari porteranno a un". L'aggiornamento dell'outlook è arrivato pochi giorni dopo che la società ha dichiarato che avrebbe licenziato circa 2.500 dipendenti, o il 12% della sua forza lavoro, come parte dei suoi sforzi per tornare alla redditività dopo la scarsa performance trimestrale.La prima priorità per la società è oraper unità, facendo attenzione a ridurre al minimo i vincoli alla crescita o l'impatto sull'esperienza del cliente. Carvana, che ha registrato circa 220 milioni di dollari di spese in conto capitale per il primo trimestre, prevede di ridurre il budget ogni trimestre fino a raggiungere circa 50 milioni di dollari nel quarto, e di mantenere poi quella cifra ogni trimestre".