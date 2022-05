Eventi e scadenze: settimana del 16 maggio 2022

Dhh

(Teleborsa) -Parlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaBanca d'Italia - Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziarioParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoCommissione Europea - Pubblicazione delle Previsioni economiche di primavera11.00 - FS Italiane - Presentazione Piano Industriale 2022 - 2031 - La Presentazione del Piano Industriale 2022 - 2031 del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane si svolge alla Stazione Termini, Ala Mazzoniana. Interverranno Nicoletta Giadrossi, Presidente Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo Ferrovie dello Stato ItalianeIndonesia - Borsa di Jakarta chiusa per festivitàMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa successivo al CDA e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nel pomeriggio- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2022- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31.12.2021 e nomina del Consiglio di Amministrazione - Unica convocazione- CDA: Approvazione dell’Informativa non sottoposta ad attività di revisione su ricavi consolidati, EBITDA consolidato e Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2022IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Chiusura servizio VCB - Variazione Coordinate Bancarie 1a rata contributi minimi 2022Esclusivamente per coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al servizio PCMINPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.14.51 - Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti", relativa al mese precedente.ENAV - 4th Sustainability Day - Innovating the Sky - All'evento, che si svolge a Roma, intervengono Francesca Isgrò, Presidente Gruppo ENAV, Salvatore Sciacchitano, Presidente ICAO, Paolo Simioni, AD Gruppo ENAV ed Enrico Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibiliBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2021 -Unica convocazione. Comunicato stampa sugli esiti assembleari- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodoG7 - Vertice internazionale - Si svolge in Germania, il vertice dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche centraliBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà all'inaugurazione del nuovo molo A dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di aprile11.30 - Attività di Governo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontrerà la Prima Ministra della Repubblica di Finlandia, Sanna Marin, a Palazzo Chigi- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie al 31 marzo 2022. I risultati verranno pubblicati il 19 maggio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: BilancioBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Enel al 31 dicembre 2021 e della destinazione degli utili - Unica convocazione- Appuntamento: Presentazione analisti12.00 -- Appuntamento: Conference call del Gruppo con gli analisti per la la pubblicazione delle informazioni finanziarie al 31 marzo 2022Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: BilancioENASARCO - Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 1° trimestre 2022.