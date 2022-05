FS, Giovannini: nuovo Piano Industriale contributo importante agli obiettivi di sostenibilità del Paese

(Teleborsa) - Ildel“darà un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che il Governo persegue e la sua attuazione restituirà una rete infrastrutturale sempre più innovata, digitalizzata e interconnessa”. È quanto dichiara il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, sottolineando gli investimenti previsti per la rigenerazione urbana e per potenziare il trasporto ferroviario delle merci.“Idi investimenti previsti in dieci anni dalle Ferrovie sono coerenti con la nuova programmazione promossa dalche punta a trasformare l’Italia convogliando tutte le risorse, nazionali e europee, per la realizzazione di infrastrutture resilienti e sostenibili e per un sistema die diche migliori il benessere delle persone e la competitività delle imprese nel rispetto dell’ambiente. Gli investimenti consentiranno di aumentare l’accessibilità dei territori riducendo le disuguaglianze tra i cittadini in linea con quanto previsto nel Pnrr. Oltre agli interventi per portare l’, interconnettendo la rete nazionale con le linee regionali e alle risorse per migliorare i nodi di scambio – aggiunge il Ministro - ritengo di fondamentale importanza la scelta di avviare una fattiva sinergia con la rete stradale e di intervenire in ambito urbano, per riqualificare le stazioni contribuendo a rigenerare il tessuto sociale"."L’obiettivo di raddoppiare la quota di trasporto merci su ferrovia e l’investimento per coprire il 40% di fabbisogno energetico da fonti rinnovabili contribuiranno a ridurre lee a rendere il sistema delladel nostro Paese più moderno e funzionale ad affrontare le sfide che la pandemia e la guerra in Ucraina hanno evidenziato”, ha concluso.