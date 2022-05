Gentiloni: inflazione molto alta e crescita piuttosto bassa

(Teleborsa) -presentate oggi a Bruxelles dal commissario Ue all'Economiac'è un livello diregistrate delle nostre previsioni stagionali. Ma questa caduta non porta ancora laha detto il commissario. "Non sono un forte sostenitore della parola 'stagflazione", è stata usata in altre ben diverse circostanze. Ma in effetti abbiam, ha concluso Gentiloni.Come anticipato , la Commissione europea taglia le stime di crescita dell'Eurozona c he rallenterà alTagliate dunque le precedenti stime di febbraio che davano il Pil al 4% nel 2022 e al 2,7% nel 2023. In calo anche ilche dovrebbe scendere al 2,4% nel 2022 e rallentare all'1,9% nel 2023, rispetto al 4,1% e al 2,3% previsti a febbraio.Quanto alla disattivazione della clausola generale di sospensione del Patto di stabilità "noi faremo come sempre la nostra proposta di proroga o disattivazione" della clausola "nel pacchetto di primavera, cSe "con prudenza" in Italia c'èma lo spazio - ha avvertito il commissario europeo all'Economia Gentiloni - è collegato, credo, alla capacità mostrata in queste settimane e in questi mesi dal governo di collegare misure di supporto, che devono essere mirate e temporanee, a delle delle fonti di entrate, che è stato fatto con tagli temporanei di alcuni programmi e con misure di"Se queste misure, invece, venissero prese ad esempio scostamenti di bilancio, io penso che la prudenza sarebbe meno considerata - ha aggiunto durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche di primavera -. Ma iQuanto al braccio di ferro con la RussiaSappiamo che le conseguenze economiche non sono trascurabili ma sappiamo perfettamente che la risposta è stata incisiva, immediata e va mantenuta finchè il sostegno all'Ucraina consentirà di porre le basi per un negoziato. Non ci poniamo limiti di tempo".