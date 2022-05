Il comparto tecnologico a Milano lima qualche punto (-0,63%), si concentrano le vendite su Fullsix

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

STMicroelectronics

listino milanese

Reply

Fullsix

Be Shaping the Future

(Teleborsa) - Leggermente negativo l', mostrando un andamento simile all'Ilha esordito a quota 143.372,8, con un decremento dello 0,63% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'scambia a 729, dopo aver avviato gli scambi a 731.Nel, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,59%.Tra le medie imprese quotate sul, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dell'1,07%.Tra ledi Piazza Affari, rosso per, che sta segnando un calo del 2,48%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.