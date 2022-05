Lieve ribasso per il comparto media dell'Italia (-0,51%), monrif si muove verso il basso

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

mid-cap

Mfe A

Mfe B

small-cap

Monrif

Sole 24 Ore

(Teleborsa) - L'si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha avviato gli scambi a quota 8.604,6, con un decremento di 44,46 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 254, dopo aver avviato la seduta a 252.Tra leitaliane, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,93%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,68%.Tra ledi Milano, ribasso per, che passa di mano in perdita del 4,93%.Sotto pressione il, che accusa un calo del 3,03%.