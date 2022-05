Mercati in calo: UE taglia stime crescita. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo i pessimi dati macro cinesi, mitigati dalla decisione di Shanghai di allentare alcune delle sue restrizioni anti-Covid. A pesare sono anche le previsioni economiche dell'UE appena giunte dalla Commissione europea: secondo Bruxellesal 2,7% nel 2022 e al 2,3% nel 2023. Vola invece a livelli record l'inflazione: nel 2022 toccherà il 6,1% (contro il 3,5% previsto a febbraio), trainata dai prezzi dell'energia.Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, dove si mette in evidenza il titolo Interpump che trova assist dai conti trimestrali e dalla promozione degli analisti,Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,20%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,66%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 109 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +192 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,90%.è stabile, riportando un moderato -0,2%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,12%; poco mosso, che mostra un -0,19%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.079 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 26.282 punti.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 7,50%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,92%.Decolla, con un importante progresso del 3,22%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,95%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,44%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,43%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,26%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.Tra i(+3,70%),(+3,36%),(+3,24%) e(+3,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,95%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,93%.In perdita, che scende del 2,36%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,40%.Tra i dati01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,9%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,4%; preced. 5%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,8%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -6,1%; preced. -3,5%)11:00: Bilancia commerciale (preced. -7,6 Mld Euro).