Moncler, riassetto holding per concludere operazione Stone Island

Moncler

(Teleborsa) -ha comunicato che è stato, da parte di Grinta S.r.l. (società di nuova costituzione partecipata, direttamente e indirettamente dai soci Rivetti) in Double R S.r.l. (subholding di partecipazioni controllata da RPH, Double R) delle azioni di Moncler emesse dall'assemblea in favore dei soci Rivetti in data 25 marzo 2021. L'operazione è collegata all'operazione di(società che produce e commercializza i prodotti a) in Moncler, azienda di lusso italiana quotata su Euronext Milan.(RPH) è la holding di partecipazioni interamente controllata da Remo Ruffini. L'operazione odierna è collegata all'accordo di investimento sottoscritto in data 23 febbraio 2021 tra la stessa RPH, Rivetex (società riconducibile a Carlo Rivetti), altri componenti della famiglia Rivetti (unitamente a Rivetex, i soci Rivetti”) e Venezio Investments (società indirettamente controllata in forma totalitaria da Temasek Holdings)."Con il conferimento da parte della famiglia Rivetti delle azioni Moncler in Double R- ha commentato Remo Ruffini - Sono felice che Carlo, depositario e custode della storia e dell’identità di Stone Island, diventi così partner mio e di Temasek. Sono sicuro che l'affinità delle nostre visioni e dei valori in cui crediamo faranno sempre da guida nel, due brand forti dotati di caratteri distintivi e di grande potenziale".che ha avuto a oggetto complessivamente 10.731.116 azioni di Moncler,risulta complessivamente titolare di 65.145.179 azioni Moncler, rappresentative di circa ildi Moncler e il capitale sociale di Double R è suddiviso tra RPH (titolare di una partecipazione pari al 66,685% circa del capitale sociale), Temasek (titolare di una partecipazione pari al 16,843% circa del capitale sociale) e Grinta (titolare di una partecipazione pari al 16,473% circa del capitale sociale). A esito del conferimento, Remo Ruffini continua a esercitare, per il tramite di RPH, il controllo su Double R, senza che quest'ultima eserciti qualunque forma di direzione e coordinamento su Moncler.