Piano FS Italiane, Giadrossi: "Multimodalità è nostro punto di forza"

(Teleborsa) - "Penso che i messaggi importanti, le cose diverse che dobbiamo portare, si orientano su due o tre assi. La prima è. Noi pariamo oggi di strategia sostenibile e questa sottende tutte le attività del piano industriale". Cos' Nicoletta Giadrossi Presidente Gruppo FS Italiane, in occasione della Presentazione del piano decennale."La seconda cosa è ilche vogliamo mettere in atto. Il Gruppo - ha ricordato - ha, tanti mestieri diversi e quello che vogliamo fare in questi 10 anni è rendere moltoil sistema delle, per far si che questo sistema integrato sia al servizio del Paese".Parlando della, la Presidente ha affermato che"è unche possiamo giocare molto meglio, essere più focalizzati su questo tema". "Il modo in cui la gente affronta il viaggio oggi è già multimodale - ha spiegato Giadrossi - quando partiamo da casa, prendiamo magari un trasporto collettivo, poi in stazione prendiamo una bici. Quindi il nostro modo di viaggiare è sempre più moultimodale ed il Gruppo deve rispondere a queste sfide, proponendo ai nostri viaggiatoriche sia multimodale ed anche semplice da raggiungere. Questa è una delle direttive del nostro Piano".