Piazza Affari, i dividendi di oggi 16 maggio 2022

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 16 maggio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0004587470Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0195 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0005256323Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1362 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0003324024Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1711 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0005275778Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,14 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0003121677Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0001413837Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0004195308Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0005105868Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,4 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0005359101Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0005466963Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,07 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0005221517Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,5 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0005244030Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,032 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0005388266Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,46 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0004931496Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0005252736Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,35 EURData di pagamento: 18/05/2022ISIN: IT0001206769Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,24 EURData di pagamento: 18/05/2022