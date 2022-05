Renault vende controllata russa, titolo giù

Renault

(Teleborsa) - Giornata debole per, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.Il Gruppo automobilistico francese ha ceduto Renault Russia e la sua partecipazione di controllo in Avtovaz. Il CdA ha approvato all'unanimità la firma degli accordi per la vendita del 100% delle azioni di Renault Russia alla Città di Mosca e del 67,69% in Avtovaz all'Istituto di ricerca automobilistica Nami.L'accordo prevede un'opzione di riacquisto da parte di Renault della propria partecipazione in Avtovaz, esercitabile in determinati momenti nei prossimi sei anni.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,67 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,28. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 24,06.