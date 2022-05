Seco, Mediobanca conferma giudizio positivo dopo Q1 in crescita

Mediobanca

(Teleborsa) -ha confermato aper azione il prezzo obiettivo su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, e ha mantenuto il giudizio sul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha diffuso i dati del primo trimestre del 2022 . Gli analisti sottolineano che l'andamento dei primi tre mesi dell'anno hanno evidenziato "ila". Inoltre, viene fatto notare che il portafoglio ordini a fine aprile è rimasto a livelli record.Mediobanca ha aggiornato le propriesulla società per riflettere: un profilo di crescita organica più forte, tenendo conto della nuova guidance per le vendite 2022 e degli obiettivi di crescita a medio termine; ipotesi più prudenti sui margini a breve termine, per riflettere la carenza di componenti in corso. Per l'anno in corso, Mediobanca si aspettaa 199 milioni di euro, una 44,8 milioni di euro edi 16,9 milioni di euro. Questi valore dovrebbero salire nel 2023, rispettivamente, a 248,9 milioni di euro, 58,4 milioni di euro e 26,6 milioni di euro.Inoltre, gli analisti sottolineano che le aspettative di crescita sono sostenute da "", tra cui una pipeline di ricavi di oltre 300 milioni di euro per il segmento hardware e un tasso di penetrazione previsto del 20% circa per le soluzioni SaaS di CLEA. La partnership industriale siglata con Camozzi consentirà a Seco di rafforzare la propria offerta nell'IIoT (Industrial Internet of Things), aumentando ulteriormente la visibilità sulle prospettive di crescita. Intanto,, con Seco che mira ad accordi sia nel segmento hardware, per entrare in nuovi verticali, sia nel software, per arricchire ulteriormente la piattaforma di CLEA.