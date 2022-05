Seduta positiva a Tokyo, misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana in lieve rialzo per la borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, dopo i dati macro deludenti giunti dalla Cina L'indice giapponesetermina con un +0,46%, mentre, al contrario, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.Sui livelli della vigilia(+0,06%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia(-0,1%).In moderato rialzo(+0,68%); sulla stessa linea, leggermente positivo(+0,36%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,27% rispetto alla seduta precedente. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,06%.Il rendimento dell'scambia 0,24%, mentre il rendimento per ilè pari 2,83%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,9%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,4%; preced. 5%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,8%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -6,1%; preced. -3,5%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -1,3%)01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,4%; preced. 1,1%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 2%).