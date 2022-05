Seduta tonica per il settore viaggi e intrattenimento a Milano (+1,29%), positiva la giornata per Juventus

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

media capitalizzazione

Juventus

Autogrill

S.S. Lazio

Italian Exhibition Group

Grandi Viaggi

(Teleborsa) - Brilla ilnonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dalIlha aperto a 30.373,5 in crescita dell'1,29%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue poco mosso scambiando a 168, dopo aver avviato la seduta a 168.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, seduta positiva per, che avanza bene del 2,50%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,17%.Tra ledi Piazza Affari, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,70%.Buona performance per i, che cresce dell'1,63%.