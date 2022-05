Simest, assemblea approva bilancio 2021: record di risorse mobilitate

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di SIMEST, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che operano anche all'estero, ha. La società guidata da Mauro Alfonso e e presieduta da Pasquale Salzano ha segnato ilin favore delle imprese italiane, soprattutto PMI: oltre 9,3 miliardi di euro, in crescita del 115% rispetto al 2020, fornendo la liquidità necessaria alla ripresa degli investimenti per la crescita del Made in Italy nel mondo.Nel corso del 2021, SIMEST ha(+253%), di cui il 96% PMI. Dal 2019 SIMEST ha raggiunto oltre 10.500 nuove imprese (+1.347%). Nell'ambito dei risultati economico-patrimoniali, invece, il patrimonio netto è salito a 309 milioni di euro dai 305,1 del 2020. La società ha chiuso l'anno con undi circa 4 milioni di euro, evidenziando unin decisa crescita a 43,4 milioni di euro dai 34,6 milioni del 2020 e dai 16,4 milioni del 2019.