A2A sigla accordo con MD per elettrificare 31 punti vendita

(Teleborsa) -dà nuovo impulso alla mobilità elettrica attraversodelle auto elettricheGrazie alla controllata, che svolge il ruolo di CPO (Charging Point Operator), si prevede di installare, nel 2022 e 2023,con la possibilità di incrementare tale numero progressivamente. Saranno elettrificati punti vendita MD in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Sardegna e Toscana.Le colonnine saranno prevalentemente di tipo, sistemi di nuova generazione che permettono la ricarica in contemporanea di 2 veicoli elettrici. Tutte raggiungibili tramite App A2A E-moving e quelle interoperabili. A2A E-Mobility si occuperà anche della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica. Le colonnine sarannoe certificata dal marchio "100% GREEN A2A".L’accordo con MD si inseriscedi A2A per promuovere la decarbonizzazione investendo nel segmento della mobilità elettrica. Nel segmento E-Mobility, A2A intende quadruplicare il target di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici (24.000 al 2030 contro 6.000 nel precedente Piano), con una market share relativa in Italia del 15-20%, attivando investimenti pari a 300 milioni di euro,.