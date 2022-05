Andamento sostenuto per il comparto bancario a Piazza Affari (+2,43%), scambi al rialzo per Banca MPS

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

listino principale

Banco BPM

BPER

Intesa Sanpaolo

Ftse MidCap

Banca MPS

Banca Popolare di Sondrio

Credem

small-cap

Banca Sistema

Banca Profilo

(Teleborsa) - Rally per l', anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 8.321,2 e sta trattando a 8.441,4, balzando del 2,43% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 87 dopo un avvio a quota 86.Nel, bene, con un rialzo del 3,11%.Buona performance per, che cresce del 2,93%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,72%.Tra le azioni del, seduta positiva per, che avanza bene del 3,44%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,40%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,28%.Tra ledi Milano, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,26%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,73%.