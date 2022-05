Angelini Industries, accordo con MIT di Boston per robotica e produzione sostenibile

(Teleborsa) -, multinazionale italiana del settore farmaceutico, di largo consumo e dermocosmetico, annuncia l- Massachusetts Institute of Technology.Il programma avviato dal MIT di Boston propone come, che consente loro di "sfruttare le risorse del MIT perattuali e anticipare le esigenze future". Nello specifico, l’Industrial Liaison Program è riservato a multinazionali e società con ricavi superiori ai 500 milioni di dollari annui, interessate a una collaborazione di lungo periodo con il MIT: oggi ne fanno parte, di cui soloLacoinvolgerà, società internazionale del gruppo Angelini specializzata inper l'industria dei beni di consumo, che punta ad esplorare le possibili sinergie tra i programmi di ricerca applicata del MIT e i progetti di sviluppo della società nelle aree della. Ulterioricon il MIT riguarderanno i settoriL’accordo di membership, attivato da, avrà una durata die consentirà ad Angelini Industries di entrare in contatto con ie con le circalegate al MIT in diverse aree (biotecnologia, ICT, nanotecnologia, salute,…), ma anche di coinvolgere gliin dottorati e progetti di ricerca presso le aziende di Angelini Industries. Angelini Academy potrà poi accedere ae di ricerca dell’università americana da destinare a tutta la popolazione aziendale, in un’ottica di crescita delle competenze professionali in ambito tecnologico.