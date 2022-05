Assicurazioni, raccolta 2021 in crescita di oltre il 5%

(Teleborsa) -. In base agli ultimi dati dell'IVASS, lavita e danni ha raggiunto 150,6 miliardi di euro, inrispetto al 2020.Laa 111,2 miliardi grazie alle polizze finanziarie di(unit e index linked) che a fine 2021 raggiungono i 44 miliardi. La produzione assicurativa con finalità previdenziali (ramo VI e produzione specifica di ramo I e III) è diminuita di oltre 1,5 miliardi e quella legata alle operazioni di capitalizzazione (ramo V) si è ridotta di oltre 700 milioni. In crescita di 4,3 miliardi la nuova produzione vita.Laa 39,5 miliardi di euro, soprattutto per i risultati del settoreche supera i 23 miliardi, mentre la raccolta del comparto auto è in calo dell'1,1% per effetto della riduzione della r.c. auto (-442 milioni). Crescono le garanzie facoltative Corpi Veicoli Terrestri, che raggiungono 3,6 miliardi.sono ancora preferiti rispetto al sito web e al contatto telefonico. Per le polizze vita prevalgono gli sportelli bancari e postali (53,5% del totale) e, in linea con la crescita dei volumi nel ramo III, i consulenti finanziari hanno aumentato i premi intermediati di 5,3 miliardi. Per le polizze danni, il 70% dei premi è intermediato dalle Agenzie con mandato, che raccolgono l’84,6% delle polizze r.c. auto.